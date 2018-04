Trödelhändler soll zehn Jahre lang Rente des Getöteten kassiert haben

Anklage fordert lebenslange Haft für Josef S. in Prozess um Gefriertruhenmord

Berlin (AFP) - Im Prozess um den sogenannten Berliner Gefriertruhenmord hat die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung des Angeklagten Josef S. wegen Raubmordes und die Feststellung einer besonderen Schuldschwere gefordert. Vor dem Landgericht Berlin plädierte Ankläger Reinhard Albers dafür, den früheren Trödelhändler zu einer lebenslangen Haftstrafe zu verurteilen. Bei einer besonderen Schuldschwere könnte S. nicht nach 15 Jahren eine Aussetzung seiner Reststrafe auf Bewährung beantragen.

Landgericht Berlin © AFP

S. hatte nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft zum Jahreswechsel 2006/2007 den ihm bekannten Rentner Heinz N. erschossen, zerstückelt und bis zu dessen Entdeckung zehn Jahre lang in einer Tiefkühltruhe gelagert. Mittels gefälschter Dokumente soll sich S. seitdem die Rente von dem verwitweten Ingenieurs erschlichen haben, insgesamt 207.000 Euro.

Mit erheblichem Aufwand hatte S. in dieser Zeit die Wohnung des zum Todeszeitpunkt 80-Jährigen in Schuss gehalten, um das Ableben von N. zu verschleiern. Ein Nachbar hatte schließlich im Januar 2017 die Polizei dazu bewegt, nach N. zu schauen. Daraufhin entdeckten die Beamten erst den zerstückelten Leichnam in der Tiefkühltruhe und nahmen kurz darauf S. fest, als dieser den Briefkasten leerte.

Der Angeklagte hatte zwar nach fast vier Monaten dauernder Verhandlung eingeräumt, sich die Rente seines toten Bekannten angeeignet zu haben. Allerdings will er N. nach dessen Selbsttötung in der Wohnung aufgefunden haben. Albers bezeichnete diese Einlassungen des Angeklagten in seinem Plädoyer als "klassische Schutzbehauptung".

Gegen den Angeklagten sprechen demnach die Aussagen von drei verschiedenen Gutachtern, die eine Selbsttötung anhand der sehr gut erhaltenen Leichenteile vor Gericht als unwahrscheinlich eingeschätzt hätten. Ferner hatte N. nach Einschätzung von Bekannten und seiner Ärztin keinen Grund zum Suizid.

Der Angeklagte habe als Spieler mit steten Geldsorgen "ein ganz starkes Motiv für die Tötung von Herrn N." gehabt, sagte Albers. Die von ihm geschilderten Zeitabläufe zwischen Entdeckung der Leiche und deren Zerstückelung könnten "nie im Leben hinhauen". Zudem sei die Beseitigung einer Leiche, ohne Blutspuren zu hinterlassen, ein "unglaublich schwieriges Unterfangen", das S. gut vorbereitet gehabt haben müsse.

Besonders schwerwiegend ist nach Ansicht der Anklage zudem, dass S. schon Jahre zuvor begann, die Rente der seit mindestens August 2002 verschwundenen Rentnerin Irma K. zu beziehen. Rentenzahlungen über insgesamt 178.000 Euro seien erst auf das Konto des Angeklagten und später auf das Konto des schon toten Heinz N. überwiesen worden.

"Zu diesem Aspekt schweigt der Angeklagte, weil er weiß, dass dieser Indizienkomplex ihm das Genick bricht", sagte Albers. Er betrachtete die Mordmerkmale der Habgier, der Heimtücke und der Ermöglichung einer Straftat als erfüllt. Für eine besondere Schwere der Schuld spreche untere anderem die Wehrlosigkeit des alten Mannes, die Schwere des Raubes und die Persönlichkeit des Angeklagten.

Am Nachmittag soll die Verteidigung von Josef S. plädieren. Ein Urteil wurde noch im Anschluss erwartet.