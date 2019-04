57-Jähriger soll Frau mit abgebrochener Glasflasche am Hals verletzt haben

Anklage wegen versuchten Mordes an behinderter Ehefrau im Saarland erhoben

Saarbrücken (AFP) - Weil er versucht haben soll, seine Ehefrau mit einer abgebrochenen Glasflasche zu töten, hat die Staatsanwaltschaft Saarbrücken Anklage gegen einen 57-Jährigen wegen versuchten Mordes erhoben. Wie die Staatsanwaltschaft Saarbrücken am Mittwoch mitteilte, versuchte der Mann nach der Tat vergeblich, sich das Leben zu nehmen.

Justitia (Symbolfoto) © AFP

Den Angaben zufolge soll der Angeklagte seine nervenkranke und behinderte Ehefrau in ihrem Rollstuhl zwischen Möbeln eingekeilt und eine Glasflasche auf ihrem Kopf zerbrochen haben. Mit dem Flaschenkopf soll er sie dann in Tötungsabsicht am Hals verletzt haben.

Als eine Zeugin einschritt, ließ der Mann den Angaben zufolge von seinem Opfer ab. Zu den Vorwürfen äußerte sich der 57-Jährige laut Staatsanwaltschaft zunächst nicht. Der Zeugin habe der Mann gesagt, dass er seine Frau von ihrem Leiden habe erlösen wollen. Er sitzt in Untersuchungshaft.