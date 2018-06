71 Menschen starben bei verheerendem Hochhausbrand

Anwohner des Grenfell-Tower erinnern an Brandkatastrophe vor einem Jahr

London (AFP) - Ein Jahr nach dem verheerenden Brand mit 71 Toten im Grenfell Tower in London ist in der Gemeinde rund um das Gebäude an die Tragödie erinnert worden. Auf einer abgesperrten Straße in der Nähe des ausgebrannten Hochhauses zeigten Anwohner am Mittwochabend Spruchbänder und trugen T-Shirts mit Slogans, auf denen Gerechtigkeit gefordert wurde. Fast alle Teilnehmer trugen grüne Schals, das Gebäude selbst wurde grün angestrahlt - mit der Farbe grün wird an die Katastrophe erinnert. Auch der Regierungssitz in London wurde grün beleuchtet.

Gedenken an die Grenfell-Tragödie © AFP

Auf einer langen Reihe von Tischen im Schatten des Turmes boten Anwohner Essen an. Die Menschenmenge jubelte, als eine Hochbahn oberhalb des Geschehens hielt und hupte. Anschließend stieg der Fahrer aus und enthüllte eine grüne Fahne.

Der verheerende Brand im 24-stöckigen Wohn-Hochhaus Grenfell Tower im Westen Londons war in der Nacht zum 14. Juni 2017 ausgebrochen. Brandursache war ein defekter Kühlschrank. Über eine nicht brandsichere Fassadenverkleidung breitete sich das Feuer über weite Teile des Wohnturms aus. 71 Menschen starben.

Am Donnerstag werden die Gedenkfeiern mit Gottesdiensten, Kranzniederlegungen und der Enthüllung eines Mosaiks fortgesetzt. Auch ein Schweigemarsch ist geplant. Am Mittwoch hatte bereits Premierministerin Theresa May im Parlament an die Katastrophe erinnert.