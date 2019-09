Unbekannter Besitzer wollte Schlange offenbar entsorgen

Anwohner entdeckt zusammengekauerten Königspython in der Mülltonne

Unna (AFP) - In einer Mülltonne hat ein Anwohner im nordrhein-westfälischen Bönen einen zusammengekauerten Königspython entdeckt. Die Schlange war von ihrem zunächst unbekannten Besitzer vermutlich entsorgt worden, wie die Polizei am Dienstag in Unna mitteilte. Ein Reptilienexperte nahm sich der Tiers an - seinen Angaben zufolge erholte sich der Python nach dem Fund am späten Montagnachmittag schnell wieder.

Python, hier ein Jungtier © AFP

Hinweise auf den Besitzer der Würgeschlange hatte die Polizei zunächst nicht. Die Beamten schrieben eine Strafanzeige gegen Unbekannt und baten um Hinweise auf den Halter des Tiers.