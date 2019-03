Appell von UN-Generalsekretär nach tödlichem Wirbelsturm im südlichen Afrika

Beira (AFP) - Nach den verheerenden Überschwemmungen im Gefolge des Wirbelsturms "Idai" im südlichen Afrika hat UN-Generalsekretär António Guterres die Staatengemeinschaft zu verstärkten Hilfsleistungen aufgerufen. Die bisherigen Anstrengungen nationaler und internationaler Rettungsteams nannte Guterres am Freitag "ermutigend". Jetzt seien aber auch Hilfsfonds erforderlich, um der Katastrophe "in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten" zu begegnen.

UN-Generalsekretär Guterres am Freitag in New York