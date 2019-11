Entscheidung wegen nicht näher erläuterter "Bedenken"

Apple sagt Filmpremiere im letzten Moment ab

Los Angeles (AFP) - Im letzten Moment hat der US-Technologiekonzern Apple die geplante Weltpremiere des Films "The Banker" mit Samuel L. Jackson abgesagt. Einen Tag, bevor der Streifen am Donnerstag zum Abschluss des AFI-Filmfestivals in Los Angeles gezeigt werden sollte, nannte Apple nicht näher erläuterte "Bedenken" als Grund.

Samuel L. Jackson © AFP

Der Film basiert auf der wahren Geschichte zweier schwarzer Geschäftsmänner, die in den USA der 60er Jahre einen Weißen als Aushängeschild ihres Unternehmens anheuern, um dem vorherrschenden Rassismus ein Schnippchen zu schlagen. In der vergangenen Woche seien Apple "Bedenken" gegen den Film bekannt geworden, erklärte das Unternehmen. Gemeinsam mit dem Filmteam sollten diese nun überprüft werden, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden.

Was genau das Problem ist, teilte Apple nicht mit. Branchenberichten zufolge soll es um eine Beschwerde der Familie eines der in dem Film porträtierten Geschäftsmänner gehen.

"The Banker" ist einer der ersten von Apple für seinen neuen Streamingdienst Apple TV+ produzierten Filme und sollte ab 6. Dezember dort laufen.