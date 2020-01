29-Jähriger stirbt bei Abrissarbeiten in St. Petersburg

Arbeiter bei Einsturz von Sport- und Konzerthalle in Russland ums Leben gekommen

St. Petersburg (AFP) - In Russland ist ein Arbeiter beim Einsturz einer riesigen Sport- und Konzerthalle ums Leben gekommen. Der 29-Jährige arbeitete am Freitag in dem Sportkomplex Peterburgski in St. Petersburg, der gerade saniert wurde. Ein Video zeigt, wie die Halle bei Abrissarbeiten am Dach plötzlich in sich zusammenstürzte. Nach Angaben des Katastrophenschutzes konnte der Mann später nur noch tot geborgen werden.

Eingestürzte Sportanlage in St. Petersburg © AFP

Auf dem Video ist zu sehen, wie der Mann mit einer Motorsäge ein Stück Beton zerschneidet, als das von Schnee bedeckte Hallendach plötzlich einstürzt und auch andere Gebäudeteile zum Einsturz bringt. Der 29-Jährige versuchte noch zu fliehen, stürzte jedoch in die Tiefe und verschwand in einer riesigen Staubwolke. Ein Kollege musste hilflos mit ansehen, wie der 29-Jährige starb.

Der 28.0000 Quadratmeter große Bau war in den 70er Jahren im Süden von St. Petersburg errichtet worden.