Unglücksursache zunächst unklar

Arbeiter in Rheinland-Pfalz von tonnenschwerer Ofentür erschlagen

Kaiserslautern (AFP) - In Rheinland-Pfalz ist ein Arbeiter von einer tonnenschweren Ofentür erschlagen worden. Der 37-jährige Mitarbeiter eines Maschinenbauunternehmens in Enkenbach-Alsenborn arbeitete am Mittwoch an einem Brennofen, als sich die Tür löste und den Mann unter sich begrub, wie das Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern am Donnerstag mitteilte.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Ermittlungen liefen, auch ein Gutachter wurde eingeschaltet.