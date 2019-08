46-Jähriger meldet Kollegen noch Unwohlsein - Wiederbelebungsversuche scheitern

Arbeiter stirbt auf 80 Meter hohem Windrad in Niedersachsen

Lingen (AFP) - In Niedersachsen ist ein Arbeiter auf einem etwa 80 Meter hohen Windrad gestorben. Wie die Polizei in Lingen an der Ems mitteilte, war der 46-jährige Monteur am Dienstag bei Wartungsarbeiten in einem Windpark bei Walchum im Emsland im Einsatz. Dabei stand er in Kontakt zu Kollegen, denen er noch mitteilte, er wolle sich kurz ausruhen, weil ihm etwas schwindlig sei. Kurz darauf wurde er bewusstlos gefunden.

Windrad auf einem Feld © AFP

Die Arbeiter, die den Mann auf dem Windrad fanden, begannen sofort mit der Wiederbelebung. Rettungskräfte setzten diese fort. Trotzdem starb er. Speziell ausgebildete Höhenretter bargen die Leiche von dem Windrad. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Todesursache auf. Es gebe aber keine Hinweise auf einen Unfall oder ein Verbrechen, betonten die Beamten.