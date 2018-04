Bislang noch keine Verurteilung nach Unglück mit mehr als 1130 Toten

Arbeiter verlangen fünf Jahre nach Fabrikeinsturz in Bangladesch Gerechtigkeit

Savar (AFP) - Zum fünften Jahrestag der Fabrikkatastrophe in Bangladesch haben hunderte Demonstranten eine harte Bestrafung der Verantwortlichen gefordert. Überlebende, Hinterbliebene und Gewerkschaftsvertreter erinnerten bei der Kundgebung am Dienstag am Unglücksort in Savar an die mindestens 1138 Menschen, die beim Einsturz eines Textilfabrik-Komplexes getötet worden waren. Sie beklagten, dass nach wie vor niemand für die Katastrophe bestraft wurde.

Hinterbliebene trauern um Opfer von Rana Plaza © AFP

"Fünf Jahre sind vergangen, und der Mordprozess macht kaum Fortschritte", sagte die Gewerkschaftsführerin Jolly Talukder. "Wir verlangen eine schnelle Verurteilung der Schuldigen." Arbeiter forderten in Sprechchören, die Besitzer der Fabrik und andere Verantwortliche zu hängen.

Der Fabrikkomplex war am 24. April 2013 unter dem Gewicht mehrerer illegal aufgestockter Etagen eingestürzt. Im Juli 2016 wurden 38 Menschen in Bangladesch in Zusammenhang mit der Katastrophe wegen Mordes angeklagt, unter ihnen der Mitbesitzer Sohel Rana. Das Verfahren tritt allerdings auf der Stelle, bislang wurde niemand verurteilt.

Mehrere westliche Kleidungsfirmen hatten im Komplex Rana Plaza Ware produzieren lassen. Die Katastrophe warf ein Schlaglicht auf die Probleme in den Textilfabriken des südasiatischen Landes, das nach China weltweit die Nummer zwei der Textilexporteure ist.

Westliche Unternehmen machten Druck auf Produzenten in Bangladesch, um die Sicherheitsbedingungen zu erhöhen. Internationale Experten für Arbeitssicherheit haben seither leichter Verbesserungen registriert. Im Jahr 2017 wurden 20 Industrieunfälle gemeldet, es war die niedrigste Zahl seit Jahren. Allerdings arbeiten nach wie vor viele Menschen in Bangladesch unter riskanten Bedingungen.