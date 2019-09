Baby von Harry und Meghan sorgt bei Treffen mit Desmond Tutu für Heiterkeit

Archie meistert bravourös ersten offiziellen Auslandstermin

Kapstadt (AFP) - Mit Bravour hat Baby Archie seinen ersten offiziellen Auslandstermin absolviert. Bei einem Treffen mit dem südafrikanischen Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu in Kapstadt zeigte sich der vier Monate alte Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan am Mittwoch von seiner besten Seite: Während einer gemeinsamen Teestunde brachte er den 87-jährigen Helden der Anti-Apartheid-Bewegung, dessen Frau Leah sowie seine stolzen Eltern mit seinen Grimassen zum Lachen.

Archie bezaubert Friedensnobelpreisträger Tutu. © AFP

Der schon seit Jahren gebrechliche ehemalige Erzbischof ließ es sich nicht nehmen, die royale Familie vor seiner Stiftung in der südafrikanischen Hafenstadt selbst zu begrüßen. Dabei küsste er den knapp fünf Monate alten Archie herzhaft auf die Stirn. Beim Tee gab es für das Baby eigenes Gebäck in Herzform mit seinem Namen als Aufschrift. Von den Knien seiner Mutter aus amüsierte Archie seine Gastgeber mit lustigen Gesichtsausdrücken.

"Du magst Frauen lieber", kommentierte Tutus Frau Leah die Grimassen. Er glaube, das Archie "genau weiß, was Sache ist", witzelte Vater Harry.

Der 35-jährige Enkel der Queen, seine Frau und sein kleiner Sohn waren am Montag zu einem zehntägigen Afrika-Besuch in Kapstadt eingetroffen. Während Mutter und Kind in Südafrika bleiben, reist Harry am Donnerstag allein nach Botsuana, Angola und Malawi weiter, den letzten Tag verbringt die kleine Familie aber wieder gemeinsam in Südafrika.

Seit seiner Geburt am 6. Mai halten Harry und Meghan ihren Sohn von den Medien fern. Zum Ärger vieler Fans des britischen Königshauses feierten sie auch die Taufe ihres Sohnes im privaten Kreis.