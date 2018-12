Frau im Alter von 13 Jahren nach Bolivien verschleppt

Argentinierin 32 Jahre nach Entführung befreit

Buenos Aires (AFP) - Eine vor 32 Jahren entführte Frau aus Argentinien ist im Nachbarland Bolivien entdeckt und befreit worden. Die heute 45-Jährige sei als 13-Jährige das Opfer von Menschenhändlern geworden, teilte die argentinische Polizei am Dienstag mit. Die bolivianische Polizei befreite die Frau nun zusammen mit ihrem neunjährigen Sohn.

Argentinierin (2.v.l.) und ihr Sohn in Oran nach der Befreiung © AFP

Gefunden wurde die Frau nach einem Hinweis und nach gemeinsamen Ermittlungen der Behörden in Argentinien und Bolivien. In den vergangenen Monaten habe eine Spezialeinheit der bolivianischen Polizei auf Bitten der argentinischen Behörden Beweise dafür gesammelt, dass sich die Frau in der südbolivianischen Grenzstadt Bermejo befinde, hieß es.

Gemeinsam mit ihrem Sohn wurde die Frau, die aus der argentinischen Stadt Mar del Plata rund 400 Kilometer südlich von Buenos Aires stammt, anschließend zurück zu ihrer Familie gebracht. Nähere Details zu dem Entführungsfall wurden zunächst nicht bekannt.