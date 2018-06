Gefängnisinsassen wollen Spiele der Fußball-WM sehen

Argentinische Häftlinge treten für Kabelfernsehen in Hungerstreik

Buenos Aires (AFP) - Argentinische Häftlinge sind in einen Hungerstreik getreten, um die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland im Fernsehen sehen zu können. "Kabelfernsehen ist ein unabdingbares Recht für jeden, der seiner Freiheit beraubt ist", erklärten neun Insassen der Haftanstalt Puerto Madryn rund 1300 Kilometer südlich von Buenos Aires. Das Kabelfernsehen sei aber schon seit drei Tagen kaputt.

Argentinischer Fußball-Fan © AFP

"Wir haben beschlossen, solange nichts zu essen, bis das Problem gelöst ist", verkündeten die Häftlinge. Zusätzlich reichten sie Klage ein, um ihr Recht auf Kabelfernsehen durchzusetzen. Sie fordern, dass der Fernseher mit Kabelempfang, der in einem Gemeinschaftsraum der Haftanstalt steht, repariert wird.

Bei der WM in Russland trifft Argentinien am Samstag in seinem ersten Gruppenspiel auf Island. Eröffnet wird das Turnier am Donnerstag mit dem Spiel zwischen Gastgeber Russland und Saudi-Arabien.