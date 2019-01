Militär soll Polizei an Londons Großflughafen unterstützen

Armee nach Drohnen-Sichtungen in Heathrow im Einsatz

London (AFP) - Nach der Störung des Flugverkehrs am Londoner Großflughafen Heathrow infolge einer Drohnen-Sichtung erhält die Polizei an dem Airport Unterstützung von den Streitkräften. Das Militär sei auf Bitten der Polizei am Dienstagabend an dem Flughafen stationiert worden, erklärte Verteidigungsminister Gavin Williamson am Mittwoch.

Chaos am Flughafen Gatwick © AFP

Nach der Sichtung der Drohne hatte die Flughafenleitung am Dienstag die Londoner Polizei eingeschaltet und knapp eine Stunde lang alle Abflüge gestoppt. Am Mittwoch lief der Flugverkehr nach Angaben des Airports wieder normal.

Scotland-Yard-Vertreter Stuart Cundy erklärte, es seien umfangreiche Ermittlungen eingeleitet worden. In der Gegend rund um Heathrow laufe eine großangelegte Suchaktion, "um jegliche Leute zu identifizieren, die für den Einsatz der Drohne verantwortlich sein könnten". Die Sicherheitskräfte seien mit einem Großangebot im Einsatz, um den Luftraum über Heathrow zu überwachen und "jegliche illegale Drohnenaktivität zu erkennen und zu beenden". Das Militär helfe dabei, nähere Details dazu wollte er aber nicht nennen.

Heathrow ist der Flughafen mit dem größten Passagieraufkommen in Europa. Bereits vor Weihnachten waren am Londoner Airport Gatwick mehrere Drohnen gesichtet worden, der Betrieb insgesamt wurde fast 36 Stunden lang lahmgelegt. Auch in Gatwick half die Armee bei der Suche nach dem Drohnen-Lenker. Die Ermittler hatten zunächst ein Ehepaar als mutmaßliche Verantwortliche für die Drohnenflüge über Gatwick festgenommen, aber nach kurzer Zeit wieder freigelassen.