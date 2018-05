US-Astronauten absolvieren mehrstündigen Außeneinsatz

Astronauten tauschen Kühlaggregate an der ISS aus

Washington (AFP) - Bei einem mehrstündigen Außeneinsatz haben zwei US-Astronauten erfolgreich zwei Kühlaggregate an der Internationalen Raumstation ISS überprüft und ausgetauscht. Ricky Arnold und sein Drew Feustel verbrachten am Mittwoch sechseinhalb fünf Stunden im All, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Die jeweils Minikühlschrank-großen Aggregate "Leaky" und "Frosty" kühlen die Strombatterien der ISS. "Frosty" wurde an eine andere Stelle der ISS versetzt, das fehlerhafte "Leaky" vorübergehend verstaut, um es später möglicherweise zur Erde zu bringen.

Die ISS im All © AFP

Es war der 210. Weltraumspaziergang in der Geschichte der ISS und der dritte in diesem Jahr. Der nächste Außeneinsatz ist für den 14. Juni angesetzt.