Elektroingenieur aus Kalifornien an Entwicklung von Kult-Spiel "Pong" beteiligt

Atari-Mitbegründer Samuel Dabney mit 81 Jahren gestorben

San Francisco (AFP) - Atari-Mitbegründer Samuel "Ted" Dabney, der an der Entwicklung des Kult-Videospiels "Pong" beteiligt war, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Dabney sei bereits am 26. Mai zu Hause in Kalifornien einer Krebserkrankung erlegen, berichtete die "New York Times" am Donnerstag unter Berufung auf Dabneys Frau. "Dein Vermächtnis wird lange Zeit fortleben", schrieb Dabneys Freund Leonard Herman vorige Woche in einem Facebook-Eintrag.

Kult-Videospiel "Pong" © AFP

Der Elektroingenieur Dabney hatte im Juni 1972 mit Nolan Bushnell das Unterhaltungselektronikunternehmen Atari gegründet. Der Atari-Klassiker "Pong" ist eine Art digitales Tischtennis. Da die Computergrafik damals noch nicht so weit entwickelt war, wurden die Bälle, die sich die Spieler mit Joysticks zuspielen, als Rechtecke dargestellt.

"Pong" wurde ein Sensationserfolg und konnte in den USA auf Automaten in Lokalen, Einkaufszentren und Bowlinghallen gespielt werden. Atari legte damit einen Grundstein für die heute milliardenschwere Videospiel-Industrie.