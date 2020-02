14 neue Fälle in NRW und vier in Baden-Württemberg

Auch Bayern meldet weiteren neuen Coronavirus-Fall

München (AFP) - Nach Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg hat auch Bayern einen neuen Fall des neuartigen Coronavirus gemeldet. Es handele sich um einen Mann aus Mittelfranken, der Kontakt mit einem später positiv getesteten Italiener gehabt habe, erklärte das bayerische Gesundheitsministerium am Donnerstagabend.

Hinweis an Heinsberger Kita © AFP

Zuvor hatte Nordrhein-Westfalen 14 neue Fälle im Kreis Heinsberg bekannt gegeben. Damit stieg die Zahl der Infektionsfälle in dem Kreis auf 20. Alle neu hinzugekommenen Infizierten wurden demnach in häusliche Quarantäne entlassen, eine stationäre Behandlung sei nicht notwendig.

Das baden-württembergische Sozialministerium meldete am Abend vier weitere Fälle in dem Bundesland. Drei der Betroffenen hatten demnach zuvor bei einem Geschäftstreffen in München Kontakt zu einem italienischen Teilnehmer, der anschließend in Italien positiv getestet wurde.