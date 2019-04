39-Jährige soll Brand in Unna in suizidaler Absicht gelegt haben

Auch Mutter nach Tod von Sechsjähriger bei Feuer in Wohneinrichtung gestorben

Dortmund (AFP) - Nach dem Tod eines sechsjährigen Mädchens bei einem Feuer in einer sozialen Wohneinrichtung im nordrhein-westfälischen Unna ist auch die lebensgefährlich verletzte Mutter gestorben. Die 39-Jährige erlag ihren Verletzungen in der Nacht zum Dienstag in einem Krankenhaus, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Dortmund mitteilten. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sie den Brand in der Nacht zum Montag in suizidaler Absicht gelegt haben.

Feuerwehrleute am Einsatzort in Unna © AFP

Das Feuer war am frühen Montagmorgen in dem von innen verschlossenen Zimmer des Lebenszentrums Unna-Königsborn ausgebrochen, in dem die 39-Jährige und ihre sechsjährige Tochter seit Monaten untergebracht waren. Das Mädchen wurde noch in eine Kinderklinik gebracht, wo es jedoch starb.