Osterferien werden verlängert

Auch Portugal schließt wegen Coronavirus alle Schulen

Lissabon (AFP) - Auch Portugal schließt wegen der Ausbreitung des Coronavirus alle seine Schulen. Wie Ministerpräsident António Costa am Donnerstagabend mitteilte, beginnen die Schulschließungen am Montag und dauern bis zum Osterwochenende. Der eigentlich für 30. März geplante Beginn der Osterferien wird damit um zwei Wochen vorgezogen.

Geschlossene Schule in Neustadt an der Dosse © AFP

In Portugal gibt es bislang 78 bestätigte Fälle von Infektionen mit dem Virus. Alle Veranstaltungen mit mehr als tausend Teilnehmern in geschlossenen Räumen und mehr als 5000 Teilnehmern in offenen Räumen wurden dort bereits untersagt.

Auch in anderen europäischen Staaten wurden wegen der Pandemie bereits landesweite Schulschließungen beschlossen. In Belgien wurden die Osterferien etwas vorgezogen und beginnen nun schon am 3. April, wie Ministerpräsidentin Sophie Wilmès am Donnerstagabend mitteilte. In Frankreich kündigte Präsident Emmanuel Macron an, dass alle Schulen, Hochschulen und Kindertagesstätten ab Montag bis auf Weiteres dicht machen.

Auch in Deutschland werden flächendeckende Schulschließungen wahrscheinlicher. Bayern will nach Angaben von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) noch am Freitag über die Schließung von Schulen und Kitas entscheiden. "Viele Länder überlegen Gleiches", sagte Söder am Donnerstagabend nach einem Treffen der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Bislang sind Schulen in Deutschland wegen des Coronavirus nur in einzelnen Fällen geschlossen.