Zahl Acht wird in China mit Wohlstand in Verbindung gebracht

Auf "88888" endende Handynummer in China für 253.000 Euro versteigert

Peking (AFP) - Bei einer chinesischen Online-Auktion ist am Sonntag eine auf fünf Achten endende Mobilfunknummer für 2,25 Millionen Yuan (253.000 Euro) versteigert worden. Hunderte Menschen nahmen an der Wochenend-Auktion teil, um die außergewöhnliche Telefonnummer zu ergattern. Für viele Chinesen ist die Acht eine Glückszahl, weil sie auf Mandarin ähnlich klingt wie das Wort für "Wohlstand".

Werbung für Telefonnumern aus Glückszahlen in einem chinesischen Handyladen © AFP

Allein für die Teilnahme an der Auktion bezahlte der Gewinner 400 Yuan (48 Euro). Er hat jetzt zehn Tage Zeit, um den restlichen Betrag aufzubringen. Die Telefonnummer gehörte zuvor einem Handy-Nutzer, dessen Vermögenswerte beschlagnahmt wurden. Ein Gericht in Peking ordnete die Versteigerung der Nummer an. Insgesamt wurden mehr als 5000 Gebote abgegeben.

Einen im Jahr 2017 auf derselben Auktionsplattform aufgestellten Rekord konnte die Nummer mit den fünf Achten aber nicht schlagen. Damals wurde eine Telefonnummer, die acht Mal die Sieben enthält, für 3,91 Millionen Yuan (475.000 Euro) versteigert. Auf Mandarin klingt die Zahl Sieben nach "Entstehung" oder "Lebensessenz". Die Zahl gilt als beziehungsfördernd.

In China zahlen Telefonnutzer, vor allem aber Unternehmen, die Kunden und Geschäftspartner beeindrucken wollen, hohe Summen für Zahlenkombinationen, die als Glücksbringer gelten. Entsprechend ist die Zahl Vier in China am unbeliebtesten, da sie auf Mandarin ähnlich klingt wie das Wort für "Tod".