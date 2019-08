Durch Auto hochgeschleudert und in Windschutzscheibe geprallt

Auf der Straße liegendes Hufeisen löst Verkehrsunfall in Niedersachsen aus

Lingen (AFP) - Ein auf einer Straße liegendes Hufeisen hat im niedersächsischen Emlichheim zu einem Verkehrsunfall geführt. Wie die Polizei am Dienstag in Lingen mitteilte, schleuderte ein Auto dieses am Samstagabend hoch, als es darüber fuhr. Das Hufeisen flog durch die Luft und traf ein anderes Fahrzeug.

Blaulicht auf einem Polizeiwagen © AFP

Der Gegenstand schlug demnach gegen die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Autos. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer des Wagens, der das Hufeisen hochschleuderte, fuhr weiter. Die Polizei suchen diesen ebenso wie den Eigentümer des Hufeisens.