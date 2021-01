Erinnerung an Großkundgebung gegen US-Präsidenten

Aufblasbarer Baby-Trump kommt ins Museum

London (AFP) - Ein riesiger Ballon in Form eines blonden Babys mit seinem Konterfei ließ dem US-Präsidenten Donald Trump bei Großdemonstrationen während seines Staatsbesuchs in Großbritannien 2019 die Zornesröte ins Gesicht steigen - nach Trumps Abwahl wird der Ballon nun zu einem Fall fürs Museum. Der aufblasbare Trump-Ballon wird einen Platz im Museum of London erhalten, wie die Museumsleitung am Montag mitteilte. Das Trump-Baby werde nach dem Kauf durch das Museum als historischer Gegenstand bewahrt und ausgestellt.

Donald Trump als Luftballon-Baby © AFP

Der Ballon kam erstmals 2018 bei Protesten gegen Trumps geplanten Besuch in Großbritannienzum Einsatz. Nach dem Willen der Museumsleitung soll der Ballon künftig an die "Welle der Emotionen" erinnern, die damals die Stadt erfasste: "Wir hoffen, dass der Platz des Babys im Museum an die Zeit erinnert, als London gegen Trump aufstand."