Auftakt der Feierlichkeiten zum 100. Bauhausjubiläum

Berlin (AFP) - Mit einem neuntägigen Festival beginnen heute (18.00 Uhr) in Berlin die offiziellen Feierlichkeiten zum 100. Bauhausjubiläum. Das Eröffnungsfestival in der Akademie der Künste steht unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Zum großen Bauhausjubiläum sind in diesem Jahr in zahlreichen deutschen Städten, allen voran Weimar und Dessau, Veranstaltungen und Ausstellungen geplant.

Das Bauhaus in Dessau © AFP

Das am 1. April 1919 in Weimar von Walter Gropius gegründete Bauhaus war eine legendäre Kunstschule mit großem Einfluss auf Architektur, Kunst und Design im 20. Jahrhundert. 1925 verließen die Künstler Weimar aus politischen gründen und fanden im anhaltischen Dessau vorübergehend eine neue Heimat. Unter dem Druck der Nationalsozialisten mussten die Bauhauskünstler schließlich 1932 auch aus Dessau flüchten. Ein Jahr später wurde das Bauhaus ganz aufgelöst. Viele der Künstler gingen ins Exil. Seit 1996 zählen die Bauhausstätten in Weimar und Dessau zum Unecso-Welterbe.