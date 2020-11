Zum Jahreswechsel kommt der Namenswechsel

Aus "Fucking" wird "Fugging" - Österreichisches Dorf ändert seinen Namen

Wien (AFP) - Die Bewohner des österreichischen Dorfs "Fucking" haben genug von den ewigen Witzen: Auf einer Gemeinderatssitzung beschlossen sie, dass ihr 100-Seelen-Dorf zum Jahreswechsel in "Fugging" umbenannt werden soll. Das bestätigte die Bürgermeisterin von Tarsdorf, zu dem Fucking gehört, am Donnerstag. Vor allem auf Internetplattformen hatten sich Menschen über den Dorfnamen Fucking lustig gemacht, der im Englischen ein obszöner Begriff ist.

Späßchen mit dem Ortsschild von Fucking: Die Bewohner sind es leid © AFP

Der Ort liegt etwa 350 Kilometer östlich von der österreichischen Hauptstadt Wien. Insbesondere englischsprachige Touristen waren in der Vergangenheit in das Dorf gereist, um sich am Ortsschild von Fucking fotografieren zu lassen. Sie nahmen teils laszive Posen ein, bevor sie die Bilder auf Internetplattformen veröffentlichten.

Bisher hatte es im Gemeinderat keine klare Mehrheit für die Namensänderung gegeben. Vor allem die Dorfbewohner, die in der Nähe des Ortsschilds wohnten, hatten die Änderung aber stets befürwortet.