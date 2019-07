Fahrer mit lebensgefährlichen Verbrennungen - Defekt an Flaschen auf Ladefläche

Ausströmendes Propangas setzt Lieferwagen in Bayern während der Fahrt in Brand

Regensburg (AFP) - Durch einen Unfall mit Propangasflaschen hat der Fahrer eines Lieferwagens im bayerischen Neumarkt in der Oberpfalz in der Nacht zu Freitag lebensgefährliche Verbrennungen erlitten. Wie die Polizei in Regensburg mitteilte, strömte ersten Ermittlungen zufolge während der Fahrt plötzlich Gas aus und entzündete sich.

Der schwerverletzte 31-Jährige rettete sich noch aus dem brennenden Auto. Beim Eintreffen der ersten Polizisten lag er neben seinem Fahrzeug auf der Straße. Die Beamten brachten ihn aus der Gefahrenzone, kurz darauf explodierte eine der beiden auf der Ladefläche transportierten Gasflaschen. Der Wagen brannte aus.

Die Polizei ging nach eigenen Angaben von einem technischen Defekt als Unfallursache aus. Genauere Ermittlungen laufen, Experten des Landeskriminalamts sollen die Gasflaschen und das Auto untersuchen.