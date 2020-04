Land will keine betroffenen Schiffe anlegen lassen

Australien erteilt Kreuzfahrtschiffs-Besatzungen wegen Coronavirus Abfuhr

Sydney (AFP) - Australien weigert sich strikt, vom Coronavirus betroffene Kreuzfahrtschiffe in seinen Häfen anlegen zu lassen und schiebt dabei jegliche moralischen oder juristischen Bedenken beiseite. Schätzungen zufolge liegen mehr als ein Dutzend Schiffe mit insgesamt rund 15.000 Besatzungsmitgliedern vor Australiens Küsten, auf einigen von ihnen ist das Coronavirus ausgebrochen.

Kreuzfahrtschiff in Sydney © AFP

"Wir haben alle diese Schiffe angewiesen, australische Gewässer zu verlassen", sagte Grenzschutzchef Michael Outram am Freitag. "Wenn es jemals einen Zeitpunkt für Schiffe gab, dahin zu gehen, wo sie registriert sind, dann bei einer globalen Pandemie wie dieser."

Viele Schiffe fahren allerdings unter Flagge fremder Staaten wie Panama, den Bahamas oder Liberia, die auf eine Testung oder gar Behandlung von Infizierten nur unzureichend vorbereitet wären. Das Schicksal von Kreuzfahrtschiff-Besatzungen in der Corona-Krise hat sich weltweit zum Problem entwickelt - von Florida über Yokohama bis Perth suchen Ozeanriesen einen Hafen.

Die australischen Behörden argumentieren, sie wollten nicht riskieren, große Zahlen potenziell infizierter Menschen ins Land zu lassen, da das Gesundheitssystem ohnehin bereits durch das Coronavirus belastet sei. Schätzungen zufolge stehen fast zehn Prozent der mehr als 5000 Corona-Fälle in Australien im Zusammenhang mit Kreuzfahrten.

Im März hatte die Regierung die 2700 Passagiere des Kreuzfahrtschiffs "Ruby Princess" in Sydney von Bord gelassen. Mehr als 300 Passagiere wurden später positiv auf das Coronavirus getestet.

Die australische Polizei hat inzwischen angekündigt, Ärzte an Bord der vor den Küsten wartenden Schiffe zu bringen, damit die Crewmitglieder getestet werden können. Einige Schiffe kündigten an, die australischen Gewässer zu verlassen, sobald sie aufgetankt haben. Andere warnen vor einer humanitären Krise an Bord und weigern sich abzufahren.

Der Internationale Verband der Kreuzfahrtindustrie fordert, dass die Besatzungen der Schiffe über australische Flughäfen in ihre Heimatländer ausgeflogen werden dürfen. Die Kreuzfahrtgesellschaften seien bereit, Charterflüge dafür zu buchen, doch seien sie auf die Zusammenarbeit mit der Regierung angewiesen, um dies zu organisieren.