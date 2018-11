Frage nach Position von Zwiebeln erhitzt seit Tagen die Gemüter

Australiens Premier äußert sich in Würstchen-Streit diplomatisch

Singapur (AFP) - Die Debatte erhitzt seit Tagen die Gemüter in Australien: Sollten Zwiebeln auf oder unter dem Würstchen serviert werden? Premierminister Scott Morrison weigerte sich am Mittwoch, sich auf eine Seite zu schlagen. "Ob die Zwiebeln oben oder unten sind, ich werde immer Würstchen auf Brot kaufen", sagte der Regierungschef diplomatisch am Rande eines Regionalgipfels in Singapur.

Würstchen-Streit beschäftigt Australien © AFP

Ausgelöst wurde die Zwiebel-Kontroverse durch die Baumarktkette Bunnings, nachdem diese Mitarbeiter angewiesen hatte, die Zwiebeln aus Sicherheitsgründen unter den Würstchen zu servieren. Die Kette, die häufig Grillveranstaltungen für wohltätige Zwecke organisiert, begründete den Vorstoß mit der Verletzungsgefahr, sollten Menschen auf heruntergefallenen, glitschigen Zwiebel ausrutschen.

Dies warf die Frage auf, ob die Anweisung eine gut gemeinte Antwort auf ein potenzielles Risiko war oder nur das jüngste Beispiel für ein Übermaß an Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften.