Name der neuen Epoche löst unverhofften Andrang auf Internetseite aus

Australische Immobilien-Website profitiert von neuer japanischer Ära

Sydney (AFP) - Was verbindet das japanische Königshaus und den Immobilienmarkt in Australien? Bisher hieß die Antwort "nichts", doch seit Montag ist alles anders: Nachdem bekannt wurde, dass die Ära des kommenden Kaisers Naruhito den Namen "Reiwa" tragen soll, stieg die Zahl der Zugriffe auf die australische Internetseite Reiwa.com schlagartig an.

Die japanischen Schriftzeichen für "Reiwa" © AFP

Im Japanischen setzt sich "Reiwa" aus "Rei" für "Ordnung" und "Wa" für "Harmonie" zusammen. In Australien hingegen ist "REIWA" die Abkürzung für das Real Estate Institute of Western Australia - also das Immobilieninstitut im Bundesstaat Westaustralien. Nach Angaben des Instituts kommen derzeit rund 70 Prozent der Zugriffe auf Reiwa.com aus Japan. Generaldirektor Neville Pozzi erklärte, REIWA wolle das plötzliche Interesse nun nutzen, um "Zuwanderung und ausländische Investitionen" für den Bundesstaat anzulocken.