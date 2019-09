Fluglehrer war in erster Flugstunde ohnmächtig geworden

Australischer Flugschüler muss erste Landung gleich alleine hinlegen

Sydney (AFP) - In Australien hat ein Flugschüler gleich seine erste Landung alleine bewältigen müssen, weil sein Fluglehrer zusammengebrochen war. Nach den am Montag veröffentlichten Aufzeichnungen des Funkverkehrs erhielt der Tower des Flughafens in Perth am Samstag einen Notruf aus 1900 Metern Höhe von der Cessna. "Wissen Sie, wie das Flugzeug zu handhaben ist?", fragte ein Fluglotse den Neuling Max Sylvester. "Dies ist meine erste Flugstunde", antwortete dieser.

Cessna-Flugzeug © AFP

Fluglotsen und Flugschüler behielten offenbar einen kühlen Kopf. "Wir werden jetzt erst einmal sicherstellen, dass die Tragflächen stabil bleiben", kam die Anweisung aus dem Tower. Sylvester wurde aufgefordert, über das Gelände des Airports zu fliegen, um sich einen Überblick zu verschaffen. "Sie machen das großartig!", versicherte ein Fluglotse dem Schüler, während am Boden ein Fachmann für Cessna-Maschinen herbeigerufen wurde.

20 Minuten später setzte die Cessna holprig auf der Landebahn auf. Der Fluglehrer wurde ins Krankenhaus gebracht, Sylvester erhielt eine Bescheinigung über seinen ersten Solo-Flug. Das riskante Flugmanöver wurde auf dem Jandakot-Flughafen von Sylvesters Frau und seinen drei Kindern mitverfolgt.