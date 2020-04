Oberstes Gericht sieht keine hinreichenden Belege für Anschuldigungen

Australischer Kardinal Pell von Missbrauchsvorwürfen freigesprochen

Brisbane (AFP) - Der australische Kardinal und frühere Vatikan-Finanzchef George Pell ist in seinem Berufungsprozess von allen Vorwürfen des Kindesmissbrauchs freigesprochen worden. Das Oberste Gericht Australiens hob am Dienstag in Brisbane die Verurteilung des 78-jährigen in allen Punken auf. Pell war bislang zu sechs Jahren Haft verurteilt gewesen.

George Pell © AFP

Das Oberste Gericht gelangte zu dem Schluss, dass es keine hinreichenden Belege für die gegen den Kardinal vorgebrachten Anschuldigungen gebe. Es bestehe die "bedeutsame Möglichkeit", dass er als "unschuldige Person" verurteilt worden sei.

Pell war im Dezember 2018 von einem Geschworenengericht schuldig befunden worden, sich Mitte der 90er Jahre in der Kathedrale von Melbourne an zwei Chorknaben vergangen zu haben. Noch im vergangenen August hatte ein Berufungsgericht im Bundesstaat Victoria das Urteil bestätigt. Pell beteuerte jedoch stets seine Unschuld. Er war der ranghöchste katholische Geistliche weltweit, der wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden war.