Kunstaktion in Verließ direkt unter dem Asphalt

Australischer Künstler lässt drei Tage lang Verkehr über sich hinwegdonnern

Sydney (AFP) - Drei Tage ist der Verkehr über Mike Parr hinweggedonnert, dann lüftete sich der Asphalt über dem australischen Künstler: Der 73-Jährige entstieg am Sonntag wortlos seinem unterirdischen Verließ direkt unter einer viel befahrenen Straße in Hobart, nachdem schweres Gerät den Straßenbelag über ihm aufgebrochen hatte. Parr hatte sich für eine Kunstperformance in den Stahlbehälter begeben und unter dem Asphalt versiegeln lassen. Laut Veranstalter hatte die Aktion etwas mit Totalitarismus zu tun.

Australische Straße gibt Künstler frei © AFP

Parrs unterirdische Bleibe maß 1,70 mal 2,20 Meter. Erhellt wurde sie von einer kleinen Lampe, Sauerstoff wurde künstlich zugeführt. Ansonsten gab es ein Bett, einen Abfalleimer, einen Zeichenblock mit Stiften und Wasser. Auf Essen verzichtete der Künstler.

Als er am Sonntag über eine Leiter hervorkletterte, äußerte sich Parr nicht. Auch die wartenden Zuschauer nahm er nicht zur Kenntnis. Für Dienstag hat der Künstler, der sich als Spezialist für Ausdauer-Performances profiliert hat, öffentliche Äußerungen angekündigt.

Organisiert wurde die Aktion von einem Museum in Hobart, der Hauptstadt der südaustralischen Insel Tasmanien. Sie fand im Rahmen des jährlichen Dark-Mofo-Festivals statt, mit dem Hobart mitten im australischen Winter die Dunkelheit feiert.

Nach Angaben der Veranstalter wollte Parr mit seiner Aktion den "Schatten" zeigen, "den die völkermörderische Gewalt des britischen Kolonialismus im 19. Jahrhundert in Australien geworfen hat". Sie solle an die Opfer von Totalitarismus erinnern. Die Beklemmung, die das Verschwinden des Künstlers auslöse, sei Teil des Projekts.

In den sozialen Medien löste die Aktion eine Debatte aus. Viele Nutzer konnten der Performance keine neuen Erkenntnisse abgewinnen. Parr hat schon öfter Kontroversen entfacht. In einer früheren Performance hackte er sich mit einer Axt die Armprothese ab, die mit Hackfleisch und Blut gefüllt war.