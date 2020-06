Nummer Eins der Tenniswelt steckte sich bei Turnier mit Coronavirus an

Australischer Tennisstar Kyrgios bezeichnet Djokovics Verhalten als "Dummheit"

Sydney (AFP) - Nachdem sich die Nummer Eins der Tenniswelt mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt hat, hagelt es Kritik für Novak Djokovic: Der australische Tennisstar Nick Kyrgios nannte das Verhalten des Serben am Dienstag im Onlinedienst Twitter eine "Dummheit". "Das toppt wirklich alles", schrieb Kyrgios, der als Enfant terrible der Tenniswelt gilt.

Tennisspieler Nick Kyrgios © AFP

Der 33-jährige Djokovic hatte am Dienstag bekannt gegeben, sich bei einer von ihm selbst organisierten Tennis-Tour in Belgrad und im kroatischen Zadar mit dem Virus infiziert zu haben.

Im Vergleich zu Djokovics "Dummheit" sei alles, wofür er selbst bislang als "unverantwortlich" bezeichnet worden sei, nicht der Rede wert, schrieb Kyrgios. Die Nummer 40 der Tennis-Weltrangliste twitterte am Dienstag ein Video von Spielern, darunter auch Djokovic, der in einem Nachtclub ohne Hemd tanzen. Außer Djokovic wurden bislang drei weitere Spieler positiv auf das neuartige Coronavirus getestet.

Djokovics Show-Turnierserie war wegen mangelnder Sicherheitsvorschriften stark kritisiert worden. Unter anderem hatten sich umarmende Spieler sowie Aufnahmen eines vollen Stadions, in dem kaum jemand Mundschutz trug, für Aufregung gesorgt.

Djokovic entschuldigte sich bereits: "Mir tut jeder einzelne Fall extrem leid", erklärte er. Er hoffe, dass keine Komplikationen auftreten "und alle gesund werden". Es sei falsch gewesen, das Turnier während der Pandemie abzuhalten.

Der Vorfall hat Fragen über die geplante offizielle Wiederaufnahme der Tennisturniere ab August aufgeworfen. Die US Open in New York sollen ohne Zuschauer und unter strengen Hygienevorschriften gespielt werden. Djokovic hatte diese Maßnahmen als "extrem" und "unmöglich" bezeichnet.