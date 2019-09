Polizei geht von "tragischen Verkehrsunfall" aus

Auto gerät in Berlin auf Gehweg - Vier Tote und drei Schwerverletzte

Berlin (AFP) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin sind am Freitagabend vier Menschen getötet und drei weitere schwer verletzt worden. Ein Pkw sei im Zentrum der Hauptstadt auf einen Gehweg geraten, teilte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen mit. "Wir gehen derzeit ausschließlich von einem tragischen Verkehrsunfall aus." Es gebe "keine Anhaltspunkte auf andere Dinge".

Blaulicht auf einem Polizeiwagen © AFP

In dem Auto saßen nach Angaben der Polizei drei Menschen, sie alle wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Bei den vier Toten handele es sich um Passanten, die auf dem Gehweg vom Auto erfasst wurden. Unter ihnen ist nach Angaben der Feuerwehr auch ein Kleinkind. Konkrete Angaben zum Unfallhergang machte die Polizei zunächst nicht. Es müssten erst die weiteren Ermittlungen abgewartet werden.

Ausdrücklich bat die Polizei auf Twitter: "Bitte unterlassen Sie Spekulationen aus Rücksicht auf die Angehörigen." Zuvor war in dem sozialen Netzwerk unter anderem über ein illegales Autorennen spekuliert worden. Dazu sagte ein Polizeisprecher: "Es gibt derzeit keine Erkenntnisse, dass ein zweites Fahrzeug involviert war."