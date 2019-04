Ein Schwer- und ein Leichtverletzter bei ungewöhnlichem Unfall in Düsseldorf

Auto stößt Fußgänger in mehrere Meter tiefe Baugrube

Düsseldorf (AFP) - Ungewöhnlicher Verkehrsunfall in Düsseldorf: Ein 38-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag mit seinem Wagen einen 23-jährigen Fußgänger erfasst und in eine vier bis fünf Meter tiefe Baugrube gestoßen. Anschließend stürzte auch der Pkw mitsamt Fahrer in die Grube, wie die Düsseldorfer Polizei mitteilte.

Bauarbeiter eilten den Verunglückten sofort zur Hilfe. Nach einem großangelegten Rettungseinsatz von Polizei und Feuerwehr wurde der Fußgänger mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, der Autofahrer kam mit leichten Blessuren davon. Die Unfallursache war zunächst unklar. Das Auto wurde mit einem Kran geborgen und soll nun technisch untersucht werden.