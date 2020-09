Lastwagen verliert Teile von Ladung - Von Autos großflächig verteilt

Autobahn in Niedersachsen wegen Schlachtabfällen gesperrt

Osnabrück (AFP) - Wegen einer großflächigen Verschmutzung mit Schlachtabfällen hat die Polizei in Niedersachsen am Mittwoch zeitweise die Autobahn 1 sperren müssen. Nach Angaben der Beamten in Osnabrück verlor ein Lastwagen einen Teil seiner Ladung, der anschließend von nachfolgenden Autos auf einer Länge von mehreren hundert Metern verteilt wurde. Für die Dauer der Reinigungsarbeiten wurde die Autobahn deshalb bei Bramsche in einer Fahrtrichtung gesperrt.

Blaulicht auf einem Polizeiwagen © AFP

Laut Polizei hatte der Lastwagenfahrer wegen stockenden Verkehrs stark gebremst und damit die verhängnisvolle Kettenreaktion in Gang gesetzt. Durch die abrupte Bewegung schaukelte sich die Ladung in seinem Fahrzeug auf und schwappte über die Seitenwand auf Zugmaschine und Straße. Die Reinigung dauerte mehrere Stunden.