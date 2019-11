Mit Schrott und Reifen gefüllter 3,5-Tonner ungesichert auf 3,5-Tonner verladen

Autobahnpolizisten entdecken Laster im Lastwagen

Bielefeld (AFP) - Auf einem Rastplatz an der Autobahn 2 in Nordrhein-Westfalen haben Polizisten einen 3,5-Tonnen-Laster angehalten, der mit einem weiteren 3,5-Tonnen-Lkw beladen war. Die Autobahnpolizisten staunten nicht schlecht, als sie die ungesicherte und bis zum Dach mit Schrott und Altreifen gefüllte Ladung entdeckten, wie die Ordnungshüter am Freitag in Bielefeld mitteilten. "Zwei Lkw sind einer zuviel", hieß es im Polizeibericht.

Blaulicht der Polizei © AFP

Die Fahrt des Lastwagens erklärten die Beamten umgehend für beendet - auch weil die angebrachten Kurzzeitkennzeichen nicht gültig waren. Die Polizisten hatten den Laster überprüft, weil er mit offener Ladebordwand fuhr, wodurch das Rücklicht verdeckt wurde.

Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen deutlicher Überladung, mangelnder Ladungssicherung, der ungültigen Kennzeichen und der verdeckten Beleuchtung.