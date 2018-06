Drei Streifenbeamte und vier Insassen von weiterem Auto leicht verletzt

Autofahrer baut auf Flucht vor Dortmunder Polizei zwei Unfälle

Dortmund (AFP) - Ein offenbar unter Alkohol und Drogen stehender Autofahrer hat in der Nacht zum Sonntag in Dortmund auf der Flucht vor der Polizei zwei Unfälle verursacht. Dabei wurden drei Streifenpolizisten und vier Insassen eines weiteren Autos leicht verletzt, wie die Ordnungshüter in der Ruhrgebietsstadt mitteilten. Der Autofahrer, laut Polizei ein 33-jähriger aus Gelsenkirchen, hatte sich demnach einer Polizeikontrolle entziehen wollen.

Blaulicht der Polizei © AFP

Nach dem zweiten Unfall ließ der Mann sein Auto stehen und flüchtete zu Fuß weiter. Im Zuge ihrer Ermittlungen machte die Polizei den Verdächtigen jedoch an seiner Anschrift in Gelsenkirchen ausfindig. Nach Angaben der Gelsenkirchener Polizei versuchte er dort, nach den eingesetzten Beamten zu treten. Dem 33-Jährigen wurden Blutproben entnommen, zur Verhinderung weiterer Straftaten nahm die Polizei ihn in Gewahrsam.