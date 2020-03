Polizisten finden dampfendes Gerät - Kein Verstoß gegen Straßenverkehrsordnung

Autofahrer in Niedersachsen mit Wasserpfeife auf Beifahrersitz unterwegs

Nienburg (AFP) - PolizeAuch während der Fahrt hat ein Autofahrer in der niedersächsischen Samtgemeinde Eilsen nicht auf seine Shishapfeife verzichten wollen. Wie die Polizei in Nienburg am Donnerstag mitteilte, fiel der Mann am Dienstag anderen Autofahrern wegen einer "unruhigen Fahrweise" auf. Diese verständigen daraufhin die Einsatzkräfte.

Polizisten kontrollierten den Fahrer des Kleintransporters auf einer Bundesstraße. Sie stießen nach eigenen Angaben auf "eine qualmende und dampfende Sishawasserpfeife", die der Mann auf dem Beifahrersitz "fachgerecht mit dem Sicherheitsgurt" befestigt hatte. Hinweise auf Alkohol- oder Drogeneinfluss fanden sie nicht.

Seine Autofahrt konnte der Fahrer nach der Kontrolle unbehelligt fortsetzen. Die Einsatzkräfte vor Ort seien zwar "erstaunt" über die Shishapfeife gewesen, hätten dem Mann aber keinen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung nachweisen können, erklärte die Polizei.