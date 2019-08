Mann verlor offenbar im Stau in Dortmund die Geduld

Autofahrer wendet nach Unfall in Rettungsgasse

Dortmund (AFP) - In einem Stau nach einem schweren Verkehrsunfall in Dortmund hat ein Autofahrer nach Feuerwehrangaben seinen Wagen gewendet und ist durch die Rettungsgasse zurückgefahren. Offenbar habe der Mann nicht die Geduld gehabt, die Aufhebung der Straßensperrung abzuwarten, teilte die Feuerwehr am Donnerstagabend mit. Laut Westdeutschem Rundfunk machte ein ebenfalls im Stau stehender Feuerwehrmann ein Foto von dem Auto. Dessen Fahrer erwarte jetzt eine Anzeige.

Ein Rettungswagen © AFP

"Leider ist immer noch nicht bei allen Autofahrern angekommen, wie man sich in so einer Situation zu verhalten hat", kommentierte die Dortmunder Feuerwehr das Verhalten des Autofahrers. Bei dem vorangegangenen Verkehrsunfall durch eine Falschfahrerin war am Donnerstagnachmittag eine 69-jährige Frau lebensgefährlich verletzt worden. Eine 56-Jährige trug schwere Verletzungen davon, eine 55-Jährige erlitt leichte Blessuren.