BGH prüft Urteil im Fall einer in Dessau getöteten chinesischen Studentin

Karlsruhe (AFP) - Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe prüft am Donnerstag (09.30 Uhr) ein Urteil im Fall des gewaltsamen Tods einer chinesischen Studentin in Dessau. Der BGH befasst sich dabei mit der Verurteilung der mitangeklagten Ex-Freundin des mutmaßlichen Haupttäters, die wegen sexueller Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt und vom Vorwurf des Mordes freigesprochen wurde. (Az. 4 StR 87/18)

Gegen dieses Urteil des Landgerichts Dessau vom August 2017 legten die Angeklagte, aber auch die Staatsanwaltschaft und die Eltern des Opfers als Nebenkläger Revision ein. Der Hauptangeklagte war wegen Mordes und Vergewaltigung zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Er soll die chinesische Architekturstudentin im Mai 2016 misshandelt und getötet haben.