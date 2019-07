Ausschluss der Öffentlichkeit sorgt für Kritik in Großbritannien

Baby Archie am Samstag im kleinen Kreis in Windsor getauft

London (AFP) - Archie, der Sohn des britischen Prinzen Harry und seiner Frau Meghan, ist am Samstag im privaten Kreis getauft worden. Archie Harrison Mountbatten-Windsor wurde laut Buckingham-Palast in einer "kleinen privaten Zeremonie" durch den Erzbischof von Canterbury in der Privatkapelle von Schloss Windsor in die anglikanische Kirche aufgenommen. Dass die Öffentlichkeit von dem Ereignis ausgeschlossen war, hatte bereits im Vorfeld im Vereinigten Königreich für Kritik gesorgt.

Offizielles Tauf-Foto mit Prinz Harry und Ehefrau Meghan © AFP

Der Fotograf Chris Allerton machte Fotos der Taufe, von denen der Herzog und die Herzogin von Sussex später einige veröffentlichten. Der auf Mode und Porträts spezialisierte Fotograf hatte bereits die Hochzeit des Paares und die ersten Auftritte mit Baby Archie abgelichtet. Die Namen der Taufpaten des am 6. Mai geborenen Jungen wurden auf deren Wunsch nicht bekanntgegeben.