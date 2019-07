Ausschluss der Öffentlichkeit sorgt für Kritik in Großbritannien

Baby Archie wird am Samstag im kleinen Kreis getauft

London (AFP) - Archie, der Sohn des britischen Prinzen Harry und seiner Frau Meghan, wird am Samstag im privaten Kreis getauft. Archie Harrison Mountbatten-Windsor werde in einer "kleinen privaten Zeremonie" durch den Erzbischof von Canterbury in der Privatkapelle von Schloss Windsor getauft, teilte der Buckingham-Palast am Mittwoch mit. Dass die Öffentlichkeit von dem Ereignis ausgeschlossen wird, stieß im Vereinigten Königreich auf Kritik.

Meghan, Harry und Baby Archie © AFP

Der Fotograf Chris Allerton wird demnach Fotos der Taufe machen, die der Herzog und die Herzogin von Sussex später veröffentlichen sollen. Der auf Mode und Porträts spezialisierte Fotograf hatte bereits die Hochzeit des Paares und die ersten Auftritte mit Baby Archie abgelichtet. Die Namen der Taufpaten des am 6. Mai geborenen Jungen würden auf deren Wunsch nicht bekanntgegeben, teilte der Palast weiter mit.

Die Entscheidung, die Taufe im kleinen Kreis zu feiern, rief Kritik hervor. "Entweder entscheiden sie sich dafür, ihr Leben völlig privat zu halten, ihr Haus selbst zu finanzieren und sich den Blicken der Öffentlichkeit zu entziehen, oder sie spielen das Spiel mit", sagte Hofbiographin Penny Junor der Zeitung "Sunday Times" mit Blick auf den Umbau des Frogmore Cottage.

Das Landhaus auf dem Gelände von Windsor Castle war für die Bedürfnisse der Familie für 2,4 Millionen Pfund (2,7 Millionen Euro) umgebaut worden. "Viele Menschen verstehen nicht, warum sie fast drei Millionen Pfund für das Haus von Harry und Meghan zahlen", sagte Junor. Deshalb wäre es eine "gute Gegenleistung", Archie kurz der Öffentlichkeit zu zeigen.