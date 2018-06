Name noch unbekannt - Twitter-Nutzer taufen Baby "prime miniature"

Baby hält Neuseelands Premierministerin auf Trab

Auckland (AFP) - Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern bleibt nach der Geburt ihres Kindes vorerst noch im Krankenhaus. "Allen geht es gut, wenn auch ein bisschen müde", sagte ein Regierungssprecher am Freitag. Die 37-Jährige habe nach der Geburt am Donnerstag einen Großteil der ersten Nacht in der Klinik damit verbracht, das Baby zu füttern. Die Krankenschwestern beschrieben das neugeborene Mädchen demnach als "sehr munter und hungrig". Ardern werde nun noch eine weiter Nacht in der Klinik in Auckland bleiben.

Neuseelands Regierungschefin als glückliche Mutter © AFP

Das Baby war am Donnerstag mit 3,3 Kilogramm zur Welt gekommen. Es ist das erste Kind der Regierungschefin, die nun sechs Wochen Babypause manchen möchte. Anschließend will sich überwiegend ihr Lebensgefährte Clarke Gayford, Moderator einer Anglersendung im Fernsehen, um das Kind kümmern.

Der Name des kleinen Mädchens ist noch nicht bekannt, im Kurzbotschaftendienst Twitter tauften Nutzer das Baby derweil "prime miniature" (Premierminiatur).