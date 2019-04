Acht Monate altes Kind und Zehnjähriger in Krankenhaus gebracht

Baby und Junge durch Böllerknall am Gelsenkirchener Hauptbahnhof verletzt

Dortmund (AFP) - Ein Unbekannter hat am Gelsenkirchener Hauptbahnhof einen Böller gezündet und dabei zwei Kinder verletzt. Ein zehnjähriger Junge klagte nach dem heftigen Knall über Schmerzen in den Ohren, wie die Bundespolizei am Montag in Dortmund mitteilte. Auch ein erst acht Monate altes Baby wurde bei dem Vorfall am Sonntagabend verletzt. Die beiden Kinder verbrachten die Nacht vorsorglich in einer Klinik.

Brennender Böller © AFP

Der Täter hatte den Böller nach Polizeiangaben am Nordausgang des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs gezündet. Bundespolizisten nahmen die Verfolgung eines Verdächtigen auf, der jedoch unerkannt entkommen konnte. Die Ordnungshüter leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ein.