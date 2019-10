250 Patienten und Mitarbeiter müssen Gebäude verlassen

Bagger beschädigt Gasleitung - Klinik in Bayern evakuiert

Straubing (AFP) - Wegen eines Gaslecks sind im bayerischen Simbach am Inn am Donnerstag vorübergehend rund 250 Patienten und Mitarbeiter einer Fachklinik in Sicherheit gebracht worden. Nach Angaben der Polizei in Straubing beschädigte ein Bagger bei Bauarbeiten eine Gasleitung, woraufhin sich das Gas sich im Keller der Klinik sammelte. Der Gasversorger sperrte die Leitung ab. Nach rund zwei Stunden konnten die Betroffenen in das Gebäude zurückkehren.

Nach Angaben der Einsatzkräfte handelte es sich um eine Fachklinik zur Behandlung psychosomatischer Erkrankungen, alle Patienten versammelten sich selbstständig auf einem Klinikparkplatz. Verletzt wurde bei dem Geschehen niemand.