Mann mit schweren Verletzungen aus Führerhaus geborgen

Baggerfahrer stürzt auf Baustelle im Ruhrgebiet in acht Meter tiefe Grube

Bochum (AFP) - Auf einer Baustelle im Ruhrgebiet ist ein Arbeiter mit einem Bagger in eine acht Meter tiefe Baugrube gestürzt. Der Baggerfahrer wurde bei dem Arbeitsunfall am Mittwoch in Herne schwer verletzt, wie die Polizei in Bochum mitteilte. Der Mann aus Neumarkt in der Oberpfalz hatte demnach mit dem Bagger Arbeiten auf einer abgesperrten Baustelle ausgeführt.

Rettungswagen © AFP

Der genaue Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Feuerwehrleute befreiten den Baggerfahrer aus dem Führerhaus und brachten den Schwerverletzten mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.