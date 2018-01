20 Verletzte nach Unglück in Jakarta

Balkon an indonesischer Börse eingestürzt

Jakarta (AFP) - In der indonesischen Börse in Jakarta ist es am Montag zu einem Einsturz innerhalb des Gebäudes gekommen. Dabei seien 20 Menschen verletzt worden, sagte Börsenchef Tito Sulistio dem Sender Metro TV. Tote gab es demnach nicht.

Das Börsengebäude in Jakarta © AFP

Örtliche Medien berichteten, Menschen seien umher gerannt und hätten nach Schutz gesucht. Auf Fernsehbildern waren Menschen in Panik zu sehen. Beamte versuchten, das Gebäude zu evakuieren, das von Schutt übersät war. Ein Reporter vom indonesischen Nachrichtensender Metro TV, der sich zur Berichterstattung im Gebäude befand, sagte, der Vorfall habe sich kurz nach 12.00 Uhr mittags Ortszeit (6.00 Uhr MEZ) ereignet.

"Wir forschen noch nach der Ursache, aber zunächst haben die Opfer Vorrang", sagte ein Polizeisprecher dem Sender.

Bei dem abgestürzten Gebäudeteil handelt es sich vermutlich um einen innen gelegenen Balkon oder ein Zwischengeschoss. Die Agentur Bloomberg zitierte einen Börsensprecher, wonach sich das Unglück im Turm zwei der Börse ereignete. Er versicherte, es habe sich nicht um eine Explosion gehandelt.

Die indonesische Börse befindet sich im Zentrum Jakartas. Die örtliche Niederlassung der Weltbank ist Angaben auf ihrer Internetseite zufolge im zwölften Stock desselben Gebäudes untergebracht.