Bambi-Verleihung in Berlin mit Penélope Cruz und Sophia Loren begonnen

Berlin (AFP) - Mit viel nationaler und internationaler Prominenz hat am Freitagabend in Berlin die Bambi-Gala begonnen. Der Medienpreis wird zum 70. Mal verliehen. Zu der Gala am Potsdamer Platz kamen unter anderem die Schauspielerinnen Sophia Loren, Penélope Cruz und Lieselotte Pulver.

Sophia Loren und Thomas Gottschalk © AFP

Die 84 Jahre alte Loren wird mit Moderator Thomas Gottschalk einen Rückblick auf die Bambi-Geschichte geben. Die Bambis werden in 13 Kategorien verliehen. Zu der vom Burda-Verlag als Gastgeber ausgerichteten Gala kamen rund tausend Gäste.