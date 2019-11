Bambi-Verleihung mit Naomi Watts und belgischer Königin Mathilde in Baden-Baden

Baden-Baden (AFP) - Mit Gästen aus dem nationalen und internationalen Showgeschäft wird am Donnerstag (20.15 Uhr) zum 71. Mal der Medienpreis Bambi verliehen. Zum ersten Mal findet die Gala nicht in Berlin, sondern in Baden-Baden statt. Zur Bambi-Verleihung im Festspielhaus werden unter anderem Hollywood-Schauspielerin Naomi Watts und die belgische Königin Mathilde erwartet.

Bambi-Trophäen im Festspielhaus Baden-Baden © AFP

Bereits im Vorfeld wurde bekannt gegeben, dass Mathilde den Bambi in der Kategorie Charity erhält. Die Sängerin Sarah Connor bekommt die Trophäe in der Kategorie Musik national. Die Bambis werden in 17 Kategorien vergeben. Zu der Gala erwartet der Burda-Verlag als Veranstalter rund tausend prominente Gäste.