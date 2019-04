22-Jähriger nach Durchsuchungen in Baden-Württemberg festgenommen

Bande soll 33.000 Euro aus Süßigkeitenautomaten gestohlen haben

Frankfurt/Main (AFP) - Weil er zusammen mit neun anderen Verdächtigen aus über 200 Süßigkeitenautomaten Bargeld gestohlen haben soll, ist ein 22-Jähriger in Karlsruhe festgenommen worden. Die Bande soll auf diese Weise insgesamt 33.000 Euro erbeutet haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Donnerstag mitteilte.

Blaulicht der Polizei © AFP

Am Morgen hatte die Polizei 13 Wohnungen der zehn Verdächtigen im Alter zwischen 20 und 56 Jahren in Baden-Württemberg durchsucht. Gegen die anderen neun Verdächtigen liege kein Haftgrund vor, weil sie in wechselnder Besetzung handelten, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft.

Die Ermittler werfen der Bande gewerbs- und bandenmäßigen Diebstahl vor. Sie sollen in wechselnder Besetzung zwischen Januar und März 2019 aus 241 Süßwarenautomaten an Bahnhöfen in Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland und Nordrhein-Westfalen Bargeld gestohlen haben.

Der 22-Jährige war bis Ende März bei dem Automatenaufsteller beschäftigt. Er konnte seinen Komplizen die Originalschlüssel und Dienstkleidung geben, damit der Diebstahl unauffällig blieb. Fünf der Verdächtigen sollen in wechselnder Besetzung das Geld gestohlen haben. Zwei anderen werfen die Ermittler vor, ihre Autos zur Verfügung gestellt zu haben. Die Mutter des 22-Jährigen soll einen Teil des Geldes im Auftrag ihres Sohnes versteckt haben.

Auf die Spur des Festgenommenen kamen die Ermittler durch eine Anzeige des Automatenaufstellers. Das Unternehmen hatte unberechtigte Automatenleerungen im System entdeckt.